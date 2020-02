Abraham Ancer y Carlos Ortiz, entre los mejores 20 del WGC México

Los tricolores Abraham Ancer y Carlos Ortiz terminaron entre los mejores 20 jugadores del WGC México Championship.

Para el tamaulipeco, con una tarjeta de nueve golpes bajo par, se ubicó empatado en el sitio 12 del tablero, igualado con Gary Woodland, campeón del US Open. Mientras que el tapatío, con -7, cerró en el lugar 16, junto al español Rafael Cabrera Bello.

"Me voy contento, he podido mejorar cada año y eso siempre es positivo. Me sentí muy bien en todo tiempo, porque en las ediciones pasadas estuve inquieto", dijo Ancer, quien jugará el Masters de Augusta en abril y el resto de los Majors de la temporada.

Ortiz concluyó la mejor participación para un nacional en su debut dentro del WGC México Championship, al colocarse dentro de los mejores 20 sobre el Club Chapultepec. "Fue muy especial, pero me hubiera gustado un mejor resultado, me voy agradecido y muy contento", dijo Charlie.

El tapatío se despidió de la afición como torero sobre el green de la bandera 17, orgulloso por su participación y confiado en que regresará. Ambos continuarán su trayectoria dentro del PGA Tour, en busca de la primera victoria mexicana desde 1978.