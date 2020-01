Abren investigación en contra de Jesús Gallardo por polémico festejo

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol abrió una investigación en contra de Jesús Gallardo, por el festejo que hizo después de que Monterrey conquistó la corona del Apertura 2019 tras vencer al América.

"La Comisión Disciplinaria informa, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, determinó abrir un Procedimiento de Investigación de Oficio por los festejos inapropiados del Jugador Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, al término del partido disputado el pasado 29 de diciembre de 2019, correspondiente al partido de la final de vuelta de torneo apertura 2019 de Liga Mx, entre los Clubes América vs. Rayados de Monterrey", informó el organismo en un comunicado.

"Una vez que esta Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente", sentenció.

Gallardo fue captado en un video en el que empieza a cantar una porra de Pumas en el que dice "el Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, pero tiene un hijo p... que se viste de amarillo".

Ya hay un antecedente de sanción por una ofensa en contra de América que fue cuando Rodolfo Pizarro, en un evento público, ofendió a las Águilas. La Disciplinaria le impuso una fuerte multa económica. Además, Miguel Herrera fue otro sancionado por decir esa palabra considerada homofóbica por muchos.

Gallardo debería ser despedido de su equipo tal y como lo hicieron con los de la sub17 verdad @LaReimers ?pic.twitter.com/vG7f6vblCr — EL TIO 6UAPOMEMO (@YoSoy8a6) January 3, 2020