Abultado triunfo del Barcelona

BARCELONA.- La superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, anotó el primer triplete de su carrera en la victoria el sábado 4-1 sobre el Villarreal que dejó a su equipo con cuatro puntos de ventaja en la cima de La Liga.

Con 18 años y 230 días, Yamal es el jugador más joven en marcar su primer triplete en La Liga, según Opta.

"No me encontraba bien yo mismo, era una mezcla de todo, más la pubalgia que creo que ya está olvidada, pero no era feliz jugando y creo que se notaba", admitió Yamal tras el partido. "Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír en el césped que hace tiempo que no tenía y estoy muy contento, ahora soy feliz jugando".

Su cosecha incluyó una brillante jugada individual para su segundo gol, en la que superó a un rival al recortar desde la banda derecha y colocó un disparo alto, con efecto, en el ángulo más lejano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es excepcional y está aquí para hacer feliz a la gente", dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

El suplente Robert Lewandowski añadió el cuarto gol del Barcelona en el tiempo de descuento en el Camp Nou.

El Real Madrid, segundo clasificado, recibe al Getafe el lunes con la oportunidad de recortar la ventaja del Barcelona a un punto.

También el sábado, el argentino Julián Alvarez marcó el gol de la victoria en los últimos minutos en el triunfo 1-0 del Atlético de Madrid en el campo del Real Oviedo y subió al tercer puesto, igualado a puntos con el Villarreal.

Iñaki Williams anotó el tanto del empate 1-1 del Athletic Bilbao en el campo del Rayo Vallecano y la Real Sociedad derrotó al Mallorca 1-0.