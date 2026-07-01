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AC Milan contrata a Gonçalo Ramos

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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AC Milan contrata a Gonçalo Ramos
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      MILÁN.- El AC Milan completó el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos procedente del Paris Saint-Germain el martes por una cifra récord para el club de más de 70 millones de euros (80 millones de dólares).

      Ramos, que acaba de cumplir 25 años, es el primer fichaje del nuevo entrenador Rúben Amorim y supone una auténtica declaración de intenciones del Milan, que viene de lo que sus propietarios estadounidenses calificaron como "un fracaso inequívoco" de temporada.

      Ramos firmó un contrato por cinco años. Medios italianos informan que el Milan pagó alrededor de 74 millones de euros (84 millones de dólares), pulverizando el récord anterior del club. También figura entre las tarifas de traspaso más altas jamás pagadas por un club de la Serie A.

      El anterior récord de traspaso del Milan fue de 49,5 millones de euros (56,5 millones de dólares), que pagó al Lille por Rafael Leão en 2019.

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      Ramos pasó las últimas tres temporadas en el PSG, anotó 45 goles en 131 partidos y conquistó varios trofeos, incluidos tres títulos de la Ligue 1 y dos coronas de la Liga de Campeones. Anteriormente jugó en el Benfica.

      Ramos se encuentra actualmente en el Mundial con Portugal —su segunda participación en la mayor competición del fútbol. También ayudó a Portugal a ganar la Liga de Naciones el 

      año pasado.

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