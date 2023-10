Academia de TKD reconoce a atletas

En un emocionante evento que irradiaba pasión por el deporte y el compromiso con el desarrollo de jóvenes atletas, la Academia Deportiva de Tae Kwon Do celebró y reconoció a sus destacados competidores. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Tecnificación y contó con la presencia del director general, Salvador Allende, junto a un grupo de profesores que han trabajado incansablemente para cultivar el talento y los valores en estos jóvenes.

El profesor Salvador Allende, en su rol de anfitrión, dio la bienvenida a los presentes y compartió la filosofía que impulsa este proyecto. Enfatizó que, más allá de forjar campeones olímpicos o mundiales, la meta principal de la Academia Deportiva de Tae Kwon Do es formar “campeones para la vida”. Esto refleja un enfoque holístico en el desarrollo de los jóvenes, que va más allá de los logros deportivos y busca inculcar valores sólidos en cada uno de ellos.

Luego, el profesor Martín García tomó la palabra y enumeró uno por uno a los jóvenes atletas que recientemente obtuvieron resultados sobresalientes en seis de las competencias más destacadas en las que participaron. Estos eventos incluyeron los Kinder Games en Texas, Estados Unidos; los Kinder Games en Portugal; el Combatlón en Bélgica; el Mundial Escolar en Mazatlán y, más recientemente, el Mundial infantil en Colombia.

Los atletas galardonados son dignos de admiración. Leonor Simoes con Oro en McAllen, Jonathan Morales Oro Portugal-Plata Bruselas, César Morales Plata Portugal-Oro Bruselas, Denisse Morales Oro Portugal-Oro Bruselas, Fernanda Allende Oro en Portugal, Roberto Zarur Oro en McAllen-Bronce mundial Mazatlán y Oro en copa fortaleza, Alejandro Zarur Bronce en McAllen y Oro en copa fortaleza, Marcelo Payán Plata KG USA-KG Portugal plata, Daniel Payán KG USA-ORO KG Portugal, Johanna Tolentino Plata KG USA, Luis Bañuelos Bronce mundial infantil Sogamoso., Fernando González Delgado Oro KG Portugal-Oro mundial Colombia, Diego González McAllen segundo lugar y Sara González McAllen primer lugar, cada uno de ellos logró hazañas notables en estas competencias internacionales.

Entre otros triunfos de atletas de los demás centros de tecnificación de la capital, villa magna, Rodrigo Navarro Kínder games USA; Garita de Jalisco, Paula Alejandra Cordero Ramírez Open ISF Word Taekwondo championship Mazatlán 2023; Villa de pozos, Renata Rosales/plata Mundial infantil Colombia; Plaza San Luis, Omar Alejandro Morales Mendoza KG Slp plata / KG USA plata y Mariana Sofía Velázquez Acosta KG SLP oro / Mundial Sogamoso oro. Instituto cultural Manuel Jose Othon, Omar Axel Merino Castillo 1er lugar Mazatlán, Ximena Moreno 3er lugar Mazatlán y Colegio alfa y Omega con Leon rojas 2do lugar Mazatlán.

Este reconocimiento no solo celebra los éxitos deportivos, sino también la dedicación, el compromiso y la ética de trabajo de estos jóvenes talentos. La Academia Deportiva de Tae Kwon Do se enorgullece de su trabajo constante y su dedicación para no solo formar atletas de alta competencia, sino también construir personas de bien, con valores sólidos y un compromiso con la excelencia en todos los aspectos de la vida.