Acusa Adriana Jiménez persecución de Conade

CDMX.- Las declaraciones de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, sobre que se le retiraría la beca Fodepar a la clavadista de altura Adriana Jiménez dejó inconforme y repleta de dudas a la misma atleta.

Inconforme, porque apenas unos días atrás un juez le dio una suspensión definitiva para que se le reintegrara la beca y, con incertidumbre, porque siente que hay un problema personal de la exvelocista con ella, luego de que Jiménez fuera una de las pioneras en exhibir la falta de pagos de becas en tiempo y forma a atletas y cuerpos multidisciplinarios a mediados de año.

"Sí, parece una persecución. Porque el juez me dio la razón al regresarme la beca y Ana Guevara no habló nada de eso (en la ceremonia de entrega de apoyos del lunes)", sostiene Jiménez a EL UNIVERSAL Deportes. "Es como si no hubiera pasado nada de eso y que ella esté enfocada en que me van a quitar la beca. Ella habla que mi deporte, los clavados de altura, son profesionales. Pero no es así cómo lo dice".

La disciplina en la que participa Jiménez tiene dos modalidades: la Serie Mundial de Red Bull en donde sí hay premios económicos, pero la Copa del Mundo y los Mundiales de Natación que son amateurs. Es decir, ahí no percibe dinero en concepto de premios.

Por medio de los resultados que obtuvo en los Mundiales de Natación, que se disputaron en Gwangju el otoño pasado, Jiménez se consagró subcampeona mundial y, de acuerdo a los criterios de la beca Fodepar del anexo 2, le da derecho a mantener su beca.

Israel Benítez, subdirector de Alto Rendimiento de la Conade, sin embargo, le notificó que le iba a retirar la beca.

"No los entiendo (a los directivos de la Conade). No sé porque dicen que mi deporte es sólo profesional, cuando está demostrado en sus estatutos que puedo calificar para las becas; tampoco entiendo porque solo me quitan a mi el apoyo, cuando tengo un compañero que practica la misma disciplina y también le dan su dinero. No quiero que perjudiquen a nadie, pero es verdad que no aplican los reglamentos equitativamente", comenta.

Jonathan Paredes es el otro clavadista de altura al que se refiere Jiménez. Él también tiene beca Fodepar y él no se ha quejado de que le retiren el apoyo económico. Paredes, al igual que Adriana, obtuvo medalla en los Mundiales de Natación pasados y también participa en las Series Mundiales que patrocina Red Bull.

Jiménez fue reconocida por las mismas autoridades de la Conade con un incentivo económico por la medalla de plata que ganó en los Mundiales de Natación de Gwangju. Pero en esa misma ceremonia, la misma Guevara dijo que se le iba a retirar la beca porque, según ella, la clavadista de altura no cumplía con los requisitos para mantenerla.