Acusan a medallista Fernando Martínez de amenazar de muerte a su exnovia

Fernando Martínez, medallista mexicano en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue denunciado por su exnovia, Edna Quintanilla, de golpearla y amenazarla de muerte en un video que ella misma publicó en sus cuentas de redes sociales.

"La primera vez que me violentó (físicamente) fue en Toluca, donde él entrenaba", cuenta Quintanilla en su video. "Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló del cabello y me amenazó de muerte. Me dijo: '¿Quieres que te mate perra?'".

Quintanilla cuenta a EL UNIVERSAL Deportes que sostuvo tres años y medio de relación con Martínez, quien en los primeros días se comportaba normal. Cuando cumplieron su primer mes de relación, sostiene, el atleta comenzó a controlar con quién y cómo se relacionaba.

Posteriormente, menciona Quintanilla, empezaron los actos violentos de Martínez. "En otra ocasión me golpeó con el puño cerrado y me dejó marcas en la cara y cuello. Hubo otro episodio en el que me hizo una llave en el que casi me hace perder el conocimiento. Esa vez me dio un último jalón de cabello y se fue", agrega.

Martínez es el vigente campeón de los Juegos Panamericanos en cinco mil metros y estaba a dos segundos de dar la marca preliminar para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El 13 de diciembre (del 2019) fue el día que terminamos nuestra relación. Sin embargo, siguió acosándome por redes sociales. Me mandaba mensajes y también amenazó con matar a mi familia", añade.

Quintanilla explicó en el video que teme por la seguridad de su familia y la de ella y que hace responsable a Martínez si algo le pasara a cualquiera de ellos.