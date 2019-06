Acusan a Neymar de violar a mujer en París; el padre del futbolista argumenta extorsión

El delantero brasileño Neymar ha sido acusado de haber violado a una mujer en París, según una denuncia registrada en una comisaría de Sao Paulo, mientras que el padre y representante del futbolista asegura que su hijo es víctima de un intento de extorsión.



La denuncia, interpuesta el pasado viernes por la mujer, fue publicada por los portales brasileños 'UOL' y 'GloboEsporte' y confirmada a Efe por la Secretaría de Seguridad del estado brasileño de Sao Paulo.



El suceso, de acuerdo con la querella, habría ocurrido en un hotel de la capital francesa el pasado 15 de mayo.



"Hubo una denuncia registrada por la víctima en la 6ª Comisaría de Defensa de la Mujer. La investigación policial transcurre en secreto", afirmó la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo en una nota.



El padre del delantero, Neymar da Silva Santos, afirmó en declaraciones a un programa de la red de televisión Bandeirantes que su hijo es víctima de un intento de extorsión por parte de la mujer que lo denunció.



Reconoció que su hijo tuvo relaciones sexuales con la mujer, pero, insistió varias veces, en que fueron consentidas por ambos.



"Son personas que intentan chantajearlo, pero estamos preparados para ese tipo de situación, aunque no la esperábamos. En realidad no hubo ningún crimen y Neymar es víctima de un intento de extorsión. Tenemos toda la documentación para probarlo", comentó.



Efe intentó ponerse en contacto con la asesoría de Neymar, pero no obtuvo respuesta. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tampoco se ha pronunciado al respecto hasta el momento.



La mujer, que no fue identificada para preservar su intimidad, relató en su denuncia que conoció al futbolista del París Saint-Germain a través de las redes sociales y que empezó a intercambiarse mensajes con él.



Según su versión, Neymar la invitó para que se encontraran en París y uno de sus asesores entró en contacto con ella para darle los pasajes de avión y la reserva de su hospedaje.



La mujer indicó que llegó a París el pasado 15 de mayo y que se hospedó en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, adonde llegó Neymar sobre las 20.00 de la noche, "aparentemente embriagado".



"Comenzaron a conversar, intercambiaron 'caricias', pero en un determinado momento, Neymar se volvió agresivo y, mediante violencia, practicó relación sexual contra la voluntad de la víctima. La víctima afirma que se fue de París en la fecha de 17/05/2019 volviendo a Brasil", recoge la denuncia divulgada por 'UOL' y 'GloboEsporte'.



La mujer dijo durante su testimonio que se encontraba "quebrantada emocionalmente" y "con miedo de registrar" los hechos en otro país, en este caso Francia, por lo que decidió interponer la denuncia en la 6ª Comisaria de Defensa de la Mujer, situada en Santo Amaro, un barrio situado en la ciudad de Sao Paulo.



Neymar se entrenó normalmente en la mañana de este sábado con la Canarinha con miras a la Copa América, que comienza el próximo 14 de junio con el debut de la pentacampeona del mundo frente a Bolivia.



La máxima estrella de Brasil, que atraviesa uno de los peores momentos de su carrera deportiva, estuvo los últimos tres días bajo el cuidado de fisioterapeutas por molestias en la rodilla izquierda.



A su llegada a la concentración, hace una semana, Tite le comunicó que perdió el brazalete de capitán tras el incidente que protagonizó con el PSG en la final de la Copa de Francia tras propinarle un fuerte golpe a un aficionado mientras recogía la medalla de subcampeón.



Recuperado recientemente de su recaída en el quinto metatarsiano del pie derecho, Neymar ha estado en el centro de la polémica desde que salió del Barcelona en 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros.



En el pasado Mundial de Rusia 2018, en el que Brasil fue eliminada en los cuartos de final frente a Bélgica, el delantero fue fuertemente criticado por su falta de control emocional y por exagerar sus caídas al recibir las entradas de los rivales.



Este año también crearon mucha controversia sus noches de juerga en Brasil durante el pasado carnaval, en el que también protagonizó un lío de faldas con la cantante Anitta, y la pomposa fiesta de cumpleaños que dio en París por su cumpleaños, aún con muletas.