Admiradores velan a Kobe Bryant ante murales del atleta en Los Ángeles

El velorio del fallecido basquetbolista Kobe Bryant y su hija Gianna, ante la ausencia de sus cuerpos, es realizado por admiradores frente a murales que muestran al atleta que falleció en accidente aéreo el pasado domingo.



Una obra de gran formato comenzó a ser creada el mismo día de su muerte, con técnica de pintura en aerosol, por el mexicano estadounidense Mario Ramírez y la especialista en retratos Jules Muck, de nombre artístico "Muckrock", originaria del Reino Unido.



Bryant, su hija y siete personas más fallecieron al estrellarse su helicóptero el 26 de enero de 2020 en un cerro de Calabasas, California.



"Mucha gente está agradecida (por el nuevo mural), porque aquí tienen un lugar donde venir a demostrar sus condolencias a Kobe y Gigi (Gianna)", dijo a Efe Ramírez, de 40 años.



La obra en la pared de la tienda "Pickford market" en el vecindario angelino de Mid-city fue creada por petición de admiradores de los muralistas horas después del fatal accidente.



"Los pasados días han estado trayendo flores, velas" al pie del mural, declaró Ramírez.



Muchas personas acuden vestidas con ropa deportiva de Los Lakers.



Walter Castellón, originario de El Salvador, vive cerca del nuevo mural en memoria a Kobe y Gigi.



"Uno siente como que se ha muerto un familiar", dijo a Efe Castellón entre una veintena de admiradores en silencioso pesar, como de una familia "de luto".



"De Kobe aprendí que uno tiene que dar lo mejor en todo, en los estudios, el trabajo, los deportes", indicó.



La obra todavía no está finalizada, por lo que Ramírez, entre pláticas con los visitantes, agita el bote de aerosol y pinta.



El mural muestra que "no importa del color que seamos, muchos podemos juntarnos para demostrarnos amor, indicó el pintor. "Como hispano, mexicano, yo amo a Kobe y a su hija, y la pintora de retratos Muckrock, ella es de otra nacionalidad", resaltó.



El mural, que huele a pintura fresca, no es el único convertido en altar de velorio. En una pared de la tienda de zapatos "Shoes palace" en la calle Melrose ocurre lo mismo ante una gigantesca imagen de Bryant.



El jugador en un salto con balón en mano fue pintado el 13 de abril de 2016, el día del último juego de Bryant en la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA).



Los murales de Bryant representan el legado que dejó "en la ciudad de Los Ángeles", dijo a Efe Stephanie Cervantes, de 23 años, de raíces mexicanas.



Acompañada de su novio, Emmanuel Vargas, de raíces puertorriqueñas, llegaron al mural del jugador que era conocido como "Mamba" en Melrose.



"Yo creo que los murales son como una representación de la persona" para todos los que "no pueden ir al velorio", consideró Cervantes entre aromas de velas y flores.



La pareja escribió notas en "papelitos", entregados a los visitantes por una voluntaria, para pegar en la pared, al pie del mural, y así expresar lo que sienten "con la pérdida".



"La tragedia en que murió él y su hija es demasiado triste y lo sentimos todos", expresó Cervantes.



El mural tiene por título "Mamba on Melrose" y frente a la obra, el afroestadounidense Michael Hale, acompañado de sus hijas, dijo a Efe que la particularidad de Bryant era su "ejemplo" y "liderazgo", que como resultado "amarraba a toda la ciudad, para mantenerla junta".



Otro mural de Bryant con sus amigos está en el área del paseo de las estrellas de Hollywood, donde hoy la obra es fotografiad por sus admiradores.