Adolfo Ríos saltó de su palco para intentar calmar la riña

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Adolfo Ríos, director general del Querétaro, no se quedó de brazos cruzados mientras se producía la riña entre las porras de los Gallos Blancos y el Atlas, y saltó de su palco para intentar calmar la situación.

En un video que circula en redes sociales, se le aprecia a Ríos bajando de su palco hacia las gradas generales, para posteriormente ingresar al terreno de juego, que ya era invadido por los aficionados.

Al ver esto, varios hinchas de los Gallos le aplaudieron dicha acción. Aunque por otra parte, se puede apreciar como un aficionado le pedía que no lo hiciera: "No bajes, no no".

Además, este mismo aficionado intentó detenerlo al jalarlo de su chamarra cuando se encaminaba a la cancha.

Adolfo Ríos bajando de su palco para tratar de calmar la situación pic.twitter.com/P6OJazfS4Y — El Tío Mau de Tampico (@eltiomaumx) March 7, 2022