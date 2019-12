ADSL aún sin director técnico

A escasos tres días de que reporten los jugadores que conforman la plantilla del Atlético de San Luis de la Liga MX, la directiva encabezada por Alberto Marrero, no ha dado señales de vida, con relación al nombramiento de quien será el nuevo entrenador de la escuadra potosina.

En diferentes medios de comunicación se ha informado de algunos de los aspirantes a ese puesto, pero como todo, son puras especulaciones, ya se había dicho que el técnico Hernán Cristante era el bueno para el cuadro potosino, sin embargo, la escuadra tunera no se ha pronunciado al respecto.

Ya algunos equipos del máximo circuito, ya están empezando a mover sus piezas con relación a conformar sus escuadras para el siguiente torneo, pero en el Atlético de San Luis todo ha sido silencio como ha sido costumbre en la administración de Alberto Marrero, ojalá y no se le pase el tiempo para que pueda armar un buen equipo para el siguiente torneo, sobre todo que ya no tendrá la preocupación del descenso que ya se confirmó que no va a ver.

Es extraño que la directiva todavía no se pronuncie por quien será el nuevo entrenador del cuadro de San Luis Potosí, y es que el timonel del equipo es importante para conformar al equipo para el siguiente torneo y además para determinar que jugadores podrían estar transferibles y que busquen acomodo en otros equipos, hay que recordar que en los primeros días del próximo mes tentativamente se tienen contemplado el arranque del Clausura 2020.

¿Será realmente Hernán Cristante el nuevo entrenador del San Luis como se anunció en días pasados, o se estará esperando a otro entrenador?