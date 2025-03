ADSL enfrentará a Bravos de Juárez

El Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentarán este viernes en el Estadio Alfonso Lastras en el primer partido de la Jornada 11 del Clausura 2025. El encuentro está programado para las 19:00 horas.

El equipo potosino se juega una de sus últimas oportunidades para aspirar a un lugar en el Play-In, ya que actualmente ocupa el penúltimo lugar de la tabla con solo seis puntos. En contraste, los Bravos de Juárez marchan en la octava posición con 17 unidades y se mantienen en zona de Repechaje, con la posibilidad de acercarse a puestos de clasificación directa a la Liguilla si logran un triunfo y otros resultados les favorecen.

En el historial de enfrentamientos entre ambos clubes, Juárez lleva la ventaja con cuatro victorias, mientras que Atlético San Luis ha ganado en tres ocasiones y han empatado en tres encuentros.

Los potosinos llegan al partido tras una derrota por 3-1 ante Atlas, mientras que FC Juárez empató 2-2 frente a Pachuca en la fecha anterior. En sus últimos cuatro partidos, San Luis ha conseguido solo una victoria y tres derrotas, con un saldo de seis goles a favor y ocho en contra. Por su parte, los Bravos suman tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles anotados y siete recibidos.

Luego de la caída ante Atlas, el técnico del Atlético San Luis, Domenec Torrent, reconoció que aún no ha encontrado la fórmula para mejorar el rendimiento del equipo, que ya suma ocho derrotas en el Clausura 2025.

“Seguramente no estoy dando con la tecla. Tenemos lagunas en el juego y lo he comentado en cada partido. No tengo quejas del esfuerzo de mis jugadores, pero si la di me voy a casa tranquilamente sin cobrar un peso, porque yo también estoy cansado”, comento el estratega.