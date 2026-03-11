ADSL Femenil buscará el triunfo ante Puebla

El Atlético de San Luis Femenil recibirá este miércoles a las 19:00 horas al Club Puebla Femenil en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, encuentro en el que la escuadra potosina buscará regresar a la senda del triunfo y salir de los últimos puestos de la clasificación.

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos para cortar una racha negativa. En la tabla general, el Atlético de San Luis se ubica en la posición 16 con cinco unidades, mientras que Puebla ocupa el lugar 13 con seis puntos, por lo que el resultado podría ser clave para mejorar su situación en el torneo.

En el historial reciente entre ambos equipos, las potosinas lograron una de sus victorias más contundentes cuando visitaron el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde consiguieron un triunfo de 6-0.