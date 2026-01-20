ADSL femenil buscará la victoria ante América

El Club Atlético de San Luis Femenil recibe la noche de este martes a las Águilas del América, en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, a disputarse en punto de las 20:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

La escuadra potosina saldrá a la cancha con la necesidad de sumar su primera victoria del certamen, luego de un inicio complicado en el torneo. Hasta el momento, Atlético de San Luis Femenil registra dos derrotas, ante Chivas y FC Juárez, además de un empate a un gol frente a Pumas en condición de local.

Por su parte, el América llega motivado a este compromiso tras una contundente victoria de 6-0 sobre Necaxa, resultado que confirmó el poder ofensivo del conjunto capitalino, ante unas Centellas que han iniciado el torneo con goleadas en contra.

En el historial entre ambas escuadras, se han disputado 12 encuentros, con saldo favorable para el América, que suma nueve triunfos, por un solo triunfo del Atlético de San Luis Femenil y dos empates. No obstante, el antecedente más reciente dejó buenas sensaciones para las potosinas, quienes en su última visita al Estadio Ciudad de los Deportes lograron un valioso empate 2-2, tras un partido de alta intensidad.

El duelo de esta noche representa una prueba importante para el conjunto potosino, que buscará hacerse fuerte en casa y romper la racha sin victorias, mientras que las Águilas intentarán mantener el buen paso y confirmar su condición de favoritas en el Clausura 2026.