ADSL femenil cae goleado ante Toluca

En el Estadio Nemesio Diez, Atlético de San Luis Femenil disputó la séptima jornada del Clausura 2026, enfrentando al conjunto de Toluca, que se quedó con el triunfo.

El equipo local abrió el marcador al minuto 10, cuando Eugenie Le Sommer aprovechó un avance al frente para definir dentro del área. Las potosinas buscaron reaccionar y, al 29´, Enyerliannys Higuera estuvo cerca del empate con un disparo que pasó apenas desviado del arco rival. Minutos más tarde, Valeria Zárate fue factor al evitar el segundo tanto con una destacada intervención ante un disparo de media distancia.

Para la segunda mitad, Toluca amplió la ventaja al 48´ con un remate de cabeza de Victoria López. Al 61´, las locales tuvieron la oportunidad de aumentar el marcador desde los once pasos, sin embargo, Valeria Zárate contuvo el disparo.

Atlético de San Luis insistió al frente y generó aproximaciones importantes, entre ellas un remate de cabeza de Amina Bello al 72´ y un tiro libre de Enyerliannys Higuera al 85´ que se estrelló en el poste. En los minutos finales, Toluca logró concretar dos anotaciones más para sellar el resultado.

Atlético de San Luis Femenil continuará su preparación de cara a su próximo compromiso, el cual será el miércoles 10 de febrero, cuando reciba a Pachuca en actividad de la octava jornada del Clausura 2026.