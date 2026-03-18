ADSL Femenil deja ir la victoria

En un duelo disputado en el Estadio Victoria, el Atlético de San Luis Femenil igualó 1-1 ante el Club Necaxa, en acciones correspondientes a la jornada 12 del torneo Clausura 2026. Desde el arranque del encuentro, el conjunto potosino mostró una propuesta ofensiva, generando llegadas de peligro sobre el arco rival.

La potosina Silvana González fue de las más insistentes con disparos que pusieron a prueba a la guardameta local, mientras que Amina Bello también estuvo cerca de abrir el marcador con un intento que pasó apenas desviado. A pesar de las aproximaciones, el primer tiempo concluyó sin anotaciones.

Para la parte complementaria, el Atlético de San Luis realizó ajustes con los ingresos de Viridiana López, Alexa Herrera y Fernanda Sánchez, movimientos que le dieron mayor dinamismo al equipo.

Fue al minuto 55 cuando llegó la recompensa, luego de que Sandra Arévalo sacara un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área para poner en ventaja a las visitantes.

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Sin embargo, el panorama se complicó al 64´, cuando Aurora Suárez fue expulsada tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a las potosinas con diez jugadoras. A pesar de la inferioridad numérica, San Luis tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja al 71´, cuando se marcó un penal por falta sobre Rebeca Contreras, pero el cobro de Enyerliannys Higuera fue detenido por la arquera necaxista.

En la recta final del encuentro, al minuto 85, Necaxa encontró el empate mediante un remate de cabeza tras un centro al área, decretando el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil suma un punto en calidad de visitante y ya se enfoca en su siguiente compromiso, que será el próximo domingo 22 de marzo cuando reciba a Tigres UANL Femenil en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, dentro de la jornada 13 del Clausura 2026.