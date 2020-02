ADSL femenil visita al Puebla

La escuadra del Atlético de San Luis regresa a la actividad cuando este día visite al conjunto del Puebla, en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil, y que tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 12:00 horas.

Un partido complicado es el que les espera a las pupilas del profesor Luis Martínez, ya que enfrentarán al conjunto de Puebla, que actualmente marcha en el séptimo lugar de la tabla con una marca de 3 juegos ganados, un empatado y 2 derrotas para sumar la cantidad de 10 unidades, lo que da una idea de que no tendrán un partido fácil.

Atlético de San Luis no las ha tenido todas consigo y desde la fecha tres en que lograron su última victoria ante el Pachuca, en donde por cierto jugaron como visitantes, no han podido ganar, ya que han perdido como locales ante Guadalajara y Morelia y empataron a cero con el Cruz Azul, y a pesar de que no han jugado mal, los resultados no se les han dado.

Habrá que esperar a ver cómo le sienta al cuadro potosino jugar al mediodía, esperando que la temperatura no sea muy alta, para que puedan ofrecer un buen partido y aplicarse en el terreno de juego para obtener un buen resultado.