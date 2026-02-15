ADSL golea en el Clásico de la ´ 57

En una noche redonda en el Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis derrotó con autoridad 3-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, en duelo correspondiente a la sexta jornada del torneo Clausura 2026, resultado que reafirma el dominio potosino en el Clásico de la 57.

Desde los primeros minutos, el conjunto local mostró una postura ofensiva. Al minuto 9, Sebastián Pérez Bouquet se internó en el área y sacó un disparo que fue rechazado oportunamente por la defensa visitante. La presión continuó y, al 18´, Leonardo Flores se elevó para conectar de cabeza, aunque su remate se fue por encima del arco.

La insistencia del Atlético de San Luis tuvo su recompensa al minuto 38, cuando el goleador Joao Pedro abrió el marcador con un potente remate de cabeza, tras un preciso centro desde la banda de Benjamín Galdames, desatando la euforia de la afición.

Para la segunda mitad, el cuadro potosino mantuvo la intensidad y amplió la ventaja apenas al minuto 50. Jesús Medina recibió el balón dentro del área tras una asistencia de Santiago Muñoz, se dio la media vuelta y sacó un disparo certero para vencer al guardameta queretano y colocar el 2-0 en el marcador.

Querétaro intentó reaccionar mediante contragolpes, generando peligro en un par de ocasiones. Sin embargo, el arquero Andrés Sánchez se convirtió en figura al 65´ y 68´, con intervenciones clave que evitaron el descuento. Ante la presión visitante, el técnico Guillermo Abascal ajustó líneas para contener los intentos de los Gallos.

Lejos de replegarse, el Atlético de San Luis volvió a golpear al minuto 81. Tras un contragolpe bien ejecutado, Miguel García firmó el tercer tanto de la noche, sentenciando prácticamente una edición más del Clásico de la 57 y provocando la ovación total en las gradas.