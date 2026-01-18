ADSL le frustra el gane a Xolos

En el cierre de la jornada sabatina 4 del Torneo Clausura de la Liga MX, el Club Atlético de San Luis visitó a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un encuentro que finalizó con empate 1-1, luego de un dramático gol potosino en los minutos de compensación.

Desde el arranque del partido, ambos equipos mostraron cautela y un amplio periodo de estudio, con posesión de balón repartida y pocas llegadas claras de peligro durante los primeros minutos. Fue hasta el minuto 18 cuando el conjunto local logró abrir el marcador, luego de que Adonis Preciado rematara con la pierna derecha a quemarropa desde el sector derecho, enviando el balón al centro de la portería defendida por Andrés Sánchez, tras un rebote que el propio arquero dejó a un costado.

Después de la anotación fronteriza, el partido perdió intensidad ofensiva y se disputó principalmente en medio campo, lo que permitió a Tijuana irse al descanso con la ventaja mínima en el marcador.

Para la segunda mitad, el Atlético de San Luis mostró una mejor versión, con mayor amplitud y propuesta ofensiva, buscando con insistencia el empate. Aunque los Xolos parecían tener controlado el encuentro, el cierre fue dominado por el conjunto potosino, que adelantó líneas y presionó en busca del gol.

El árbitro añadió tres minutos de compensación y, en la última jugada del partido al minuto 90+3, el esfuerzo visitante rindió frutos. Fidel Barajas remató de zurda desde el centro del área, colocando el balón por el costado derecho de la portería defendida por Antonio "Toño" Rodríguez, tras un centro preciso de Juan Manuel Sanabria, para decretar el empate definitivo 1-1.

Con este resultado, el Atlético de San Luis logró rescatar un punto valioso como visitante, gracias a su insistencia en el tramo final del encuentro, mientras que Xolos dejó escapar la victoria en los últimos instantes del compromiso.