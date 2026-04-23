ADSL vence a Santos Laguna

Atlético San Luis firmó una victoria en su despedida ante su afición al imponerse 2-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026. El encuentro tuvo un desarrollo cerrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos intentando generar peligro sin claridad en el último tercio, lo que mantuvo el empate sin goles al finalizar la primera mitad.

En el primer tiempo, las aproximaciones no faltaron, pero las intervenciones defensivas y del arquero Héctor Holguín evitaron que el marcador se moviera. Del lado local, Joao Pedro fue el jugador más insistente en ataque, mientras que Santos buscó sorprender con disparos de media distancia y jugadas a balón parado, sin éxito. Para la segunda mitad, el partido ganó intensidad, con constantes faltas, revisiones del VAR y llegadas en ambas áreas que mantenían la tensión en el Alfonso Lastras.

El punto de quiebre llegó en la recta final. Al minuto 81, el árbitro señaló un penal a favor de San Luis por una falta sobre Joao Pedro, pero tras la revisión en el VAR, la decisión fue revertida por fuera de juego previo. Lejos de caer en frustración, el conjunto potosino mantuvo la presión y encontró recompensa al 86´, cuando Joao Pedro asistió a Leonardo Flores en un contragolpe para el 1-0 que rompió el equilibrio.

Ya en tiempo agregado, el propio Joao Pedro selló la victoria con una gran definición dentro del área para el 2-0 definitivo, alcanzando los 13 goles en el torneo. Con esta anotación, el delantero brasileño superó a Armando "La Hormiga" González y se colocó como líder de goleo del Clausura 2026, confirmando su protagonismo en el cierre de la fase regular.

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El triunfo permitió a Atlético San Luis llegar a 18 puntos en la clasificación, aunque sin opciones de acceder a la Liguilla, mientras que Santos Laguna profundizó su crisis defensiva al acumular 38 goles recibidos en el campeonato. La noche terminó con festejo en casa y con Joao Pedro como la figura indiscutible, marcando diferencia tanto en el resultado como en la tabla de goleo.