ADSL vence al América

México.- El brasileño Joao Pedro mandó a las redes el balón tras una soberbia jugada individual dentro del área el miércoles, para afianzar la victoria del San Luis por 2-0 ante el América, que sigue sin victoria en el torneo Clausura de la Liga MX.

El uruguayo Juan Manuel Sanabria rompió el cero de los visitantes con un remate picado de cabeza a los 52 minutos.

Joao Pedro, campeón goleador del curso pasado junto a Paulinho (Toluca) y Armando González (Chivas), amplió la ventaja a los 67. Recibió el esférico tras un tiro de esquina y al darse media vuelta se quitó a un par de marcadores antes de mover las redes con un suave remate de derecha junto al poste.

San Luis sumó sus primeros puntos del campeonato, en tanto que las Águilas se fueron por segundo partido en blanco frente al arco tras su empate sin goles con Tijuana en la primera jornada.

Para los azulcremas el partido se puso cuesta arriba muy pronto. Sufrieron la expulsión de Ramón Juárez a los 20 minutos.

A partir de ese momento, las Águilas se vieron completamente superadas al grado de que terminaron el partido con apenas un disparo a puerta.