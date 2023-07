ADSL y Rayados bdividen puntos

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

En un vibrante encuentro disputado en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis y Monterrey igualaron 1 por 1. El partido estuvo lleno de emociones y oportunidades para ambos equipos, que lucharon por llevarse la victoria.

Desde los primeros minutos, los potosinos mostraron su determinación de abrir el marcador. Jhon Murillo fue uno de los más activos en el ataque, generando varias ocasiones de peligro. Sin embargo, la defensa regiomontana se mantuvo sólida y evitó que los disparos de Murillo y Unai Bilbao encontraran el fondo de la red.

Fue hasta el minuto 39 cuando Monterrey logró romper el empate. Rogelio Funes Mori recibió un pase preciso de Jordi Cortizo y remató de cabeza para vencer al portero Andrés Sánchez y poner en ventaja a los visitantes.

En la segunda mitad, Atlético de San Luis no se rindió y buscó el empate. Al minuto 45, Jhon Murillo fue derribado dentro del área y se decretó penal a favor de los potosinos. Ángel Zaldívar tomó la responsabilidad y no falló desde los once pasos, igualando el marcador.

Ambos equipos siguieron buscando la victoria, pero las oportunidades no se concretaron. Dieter Villalpando y Vitinho intentaron ampliar el marcador para ADSL, pero sus disparos se fueron desviados.

En el minuto 65, Vitinho tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal, luego de una falta en el área. Sin embargo, en esta ocasión el arquero de Monterrey, Andrada, logró detener el disparo de Zaldívar y mantener el empate en el marcador.

Con el tiempo agotado, Germán Berterame intentó darle la victoria a Atlético de San Luis con un potente disparo, pero el balón se fue por encima del travesaño.

El próximo desafío para Atlético de San Luis será enfrentar a Guadalajara en el estadio Akron el sábado a las 17:00 horas. Los potosinos buscarán recuperarse y sumar tres puntos en su camino hacia la consolidación en el torneo.