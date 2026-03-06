logo pulso
ADSL ya conoce rivales de Leagues Cup

Por Romario Ventura

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL ya conoce rivales de Leagues Cup

El Atlético de San Luis ya conoce el camino que recorrerá en la próxima edición de la Leagues Cup 2026, competencia que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre y que reunirá a equipos de la Liga MX y la Major League Soccer.

El conjunto potosino iniciará su participación el miércoles 5 de agosto cuando enfrente al Inter Miami CF en el Chase Stadium, en un duelo que marcará el debut del cuadro rojiblanco en el certamen internacional.

Posteriormente, la escuadra dirigida por el cuerpo técnico potosino viajará a Tennessee para disputar su segundo compromiso el domingo 9 de agosto frente al Nashville SC en el GEODIS Park.

El tercer y último partido de la Fase Uno para San Luis se jugará el miércoles 12 de agosto en Florida, donde el equipo mexicano se medirá ante Orlando City SC en el Inter&Co Stadium.

La edición 2026 de la Leagues Cup contará nuevamente con la participación de 36 clubes, divididos equitativamente entre ambas ligas, con 18 equipos de Liga MX y 18 de la MLS, en un formato completamente interligas que busca enfrentar a los mejores conjuntos de ambos campeonatos.

De esta manera, el Atlético de San Luis se prepara para afrontar un nuevo reto internacional, en el que buscará destacar frente a rivales de la MLS y avanzar a las siguientes rondas del torneo.

