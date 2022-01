Afición de Tigres, molesta con Carlos González por cantar himno de Pumas

Carlos González, jugador de los Tigres, fue captado entonando el himno Universitario de los Pumas, lo que generó mucha molestia en la afición Regia por dicha situación.

Ante esto, el delantero paraguayo aclaró todo en redes sociales e incluso pidió perdón a los aficionados que las causó molestia este acto.

"Veo que mucha gente se molestó por el hecho de que se me veía entonando el himno de Pumas. No es faltar al respeto a la institución que defiendes, mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda con el club que apostó por mí como lo es Tigres. No mezclen las cosas, no porque no me ha ido bien en club significa que me tengan que reventar como de costumbre. Los goles caerán y siempre los festejaré con todos ustedes. Fin", escribió el jugador.

"Aparte los compañeros que tenía a lado me preguntaron si me aprendí la canción y le dije que sí, no sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió", remató.

González estuvo con los Pumas por tres años y llegó a la institución del Norte por una cantidad cercana a los 4 millones de dólares para el Clausura 2021.