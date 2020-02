Afición en el Estadio Morelos, sin miedo al coronavirus

Pese a la visita del Cruz Azul y su numerosa afición que suele acompañarlos desde la Ciudad de México, en el estadio Morelos hay despreocupación por el coronavirus.

Este día se confirmó el primer caso de una persona infectada de COVID-19 en nuestro país, justamente en la capital. El hombre, de 35 años de edad, se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Sin embargo, en las inmediaciones del Morelos ni los más mínimos cuidados fueron vistos tanto por el público como por las autoridades.

"Sería bueno que nos dieran consejos de prevención y más aquí que estará lleno. No me preocupa pero tampoco lo venía pensando (el riesgo)", expresó Jesús Rocha, quien acudió al recinto con su esposa e hijo pequeño desde los alrededores de Morelia.

La fanaticada está tranquila, sin necesidad de cubrirse la boca, incluso en la zona de comida y las tiendas de souvenirs no hay miedo alguno. Sigue la fiesta del futbol.