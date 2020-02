Afición se pregunta por qué Ponce es investigado y Nahuel no

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación a Miguel Ponce, futbolista de Chivas tras un incidente que vivió con un aficionado en el aeropuerto de Tijuana.

A través de un comunicado la Comisión informó que "Con fundamento en los artículos 74, 84 y 85 del reglamento de sanciones determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio en contra del jugador del Club Guadalajara", algo que despertó la curiosidad de los aficionados quiénes se preguntan ¿por qué la Comisión Disciplinaria sí abrió una investigación en contra de Miguel Ponce y no a Nahuel Guzmán, quien agredió la jornada anterior a Eduardo Aguirre en el TSM.

Aunque la evidencia es contundente contra Nahuel Guzmán por su agresión a Eduardo Aguirre, existe un aspecto en el reglamento que salvó al portero de Tigres.

El guardameta argentino pisó e intentó patear al futbolista de Santos Laguna, sin embargo, el silbante Jorge Antonio Pérez Durán marcó falta ofensiva y esto es lo que impedirá abrir una investigación contra de Guzmán.

De acuerdo al artículo 74 del reglamento de sanciones señala que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX intervendrá contra acciones no vistas por el árbitro, lo cual no es el caso, ya que Pérez Durán sí señaló una falta en dicha jugada.