logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aficionados africanos se burlan de Pumas

Pumas continúa su apuesta por figuras internacionales con las incorporaciones de Keylor Navas y Aaron Ramsey. ¿Serán clave para el éxito del equipo?

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 05:57 p.m.
A
Aficionados africanos se burlan de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Liga MX ha buscado, en los torneos más recientes, traer a tierras mexicanas a grandes figuras del futbol, teniendo éxito con nombres como Sergio Ramos y James Rodríguez, quienes han contribuido a que la competencia sea conocida en varias partes del planeta.

Con esos antecedentes, otros clubes han dado golpes de autoridad en el mercado, y uno de ellos es Pumas, escuadra dirigida por Efraín Juárez, que en el reciente mercado se hizo de los servicios de Keylor Navas y Aaron Ramsey.

La lista de deseos de los universitarios no se detiene, y se ha dado a conocer la posible llegada de Vincent Aboubakar, atacante camerunés, quien, luego de terminar su etapa en Turquía, estaría en el radar de los auriazules.

El interés del club universitario por el delantero de 33 años no ha pasado desapercibido para los usuarios y seguidores de la estrella africana, quienes, mediante redes sociales, han mostrado su molestia ante la posibilidad de ver al exjugador del Hatayspor en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las opiniones negativas de los aficionados africanos hacen hincapié en la mala versión de Pumas, asegurando que el equipo no tiene la calidad para hacer brillar al atacante ni para luchar por campeonatos.

De acuerdo con reportes, la llegada del delantero es una posibilidad para Pumas, equipo que, tras la salida de Piero Quispe, podría buscar una ficha más para luchar por sus objetivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aficionados africanos se burlan de Pumas
Aficionados africanos se burlan de Pumas

Aficionados africanos se burlan de Pumas

SLP

El Universal

Pumas continúa su apuesta por figuras internacionales con las incorporaciones de Keylor Navas y Aaron Ramsey. ¿Serán clave para el éxito del equipo?

Estadios del Mundial 2026 en peligro por el calor
Estadios del Mundial 2026 en peligro por el calor

Estadios del Mundial 2026 en peligro por el calor

SLP

EFE

El fútbol enfrenta desafíos climáticos: estadios del Mundial 2026 deben adaptarse al calor extremo.

Inter Miami afectado: Luis Suárez suspendido por MLS tras incidente
Inter Miami afectado: Luis Suárez suspendido por MLS tras incidente

Inter Miami afectado: Luis Suárez suspendido por MLS tras incidente

SLP

AP

Luis Suárez envuelto en polémica: MLS lo suspende por escupir en partido. Inter Miami y Seattle Sounders impactados por las decisiones disciplinarias.

Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y alcanza el número uno
Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y alcanza el número uno

Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y alcanza el número uno

SLP

AP

Carlos Alcaraz logra un hito al coronarse en el US Open y escalar hasta la cima del ranking ATP.