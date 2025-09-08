Aficionados africanos se burlan de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Liga MX ha buscado, en los torneos más recientes, traer a tierras mexicanas a grandes figuras del futbol, teniendo éxito con nombres como Sergio Ramos y James Rodríguez, quienes han contribuido a que la competencia sea conocida en varias partes del planeta.

Con esos antecedentes, otros clubes han dado golpes de autoridad en el mercado, y uno de ellos es Pumas, escuadra dirigida por Efraín Juárez, que en el reciente mercado se hizo de los servicios de Keylor Navas y Aaron Ramsey.

La lista de deseos de los universitarios no se detiene, y se ha dado a conocer la posible llegada de Vincent Aboubakar, atacante camerunés, quien, luego de terminar su etapa en Turquía, estaría en el radar de los auriazules.

El interés del club universitario por el delantero de 33 años no ha pasado desapercibido para los usuarios y seguidores de la estrella africana, quienes, mediante redes sociales, han mostrado su molestia ante la posibilidad de ver al exjugador del Hatayspor en México.

Las opiniones negativas de los aficionados africanos hacen hincapié en la mala versión de Pumas, asegurando que el equipo no tiene la calidad para hacer brillar al atacante ni para luchar por campeonatos.

De acuerdo con reportes, la llegada del delantero es una posibilidad para Pumas, equipo que, tras la salida de Piero Quispe, podría buscar una ficha más para luchar por sus objetivos.