Aficionados del Galaxy llaman "Basura" al "Chicharito"

Pasan los días, pasan las semanas, pasan los juegos y Javier Hernández no camina en la Major League Soccer.

El mexicano o se la pasa lesionado y se la pasa caminando en la cancha, no anota goles y el Galaxy cae en la tabla de competencia. Ya algunos aficionados se están comenzando a desesperar, y las comparaciones con Zlatan Ibrahimovic, que dejó al equipo angelino para regresar a Europa, no se dejan esperar, y ni hablar con Carlos Vela del equipo vecino el LAFC.

Lo que dicen en redes sociales es que al mexicano lo trajeron para hacer goles, no para vender camisetas, que Zlatan con casi 40 años, dio resultados de inmediato y al "Chicharito" lo siguen esperando. Que Carlos Vela si es estrella y él ha dejado de serlo. Le piden que despierte..., lo han llamado basura.

"'Chicharito' es basura, lo compramos para competir con Vela y el mercado de Los Ángeles para ganar dinero, vender boletos y camisetas ... Zlatan ha marcado más goles en la Serie A en la última temporada y media con casi 40 años que Javier en el últimas 4 temporadas de su carrera. Despierta".