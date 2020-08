Aficionados regresan a los estadios en la MLS

El miércoles regresaron los aficionados a los estadios de Estados Unidos, durante la temporada regular en la MLS.

El FC Dallas abrió las puertas a sus seguidores en la tribuna del Toyota Stadium.

Con muy pocos lugares a la venta y aplicando el distanciamiento social, el gobierno texano aprobó el regreso de los fans, algo que aún no ha pasado en otras ligas como la MLB, NBA (jugándose en Orlando) y que tiene en jaque a la NFL.

Para poder ingresar al inmueble, todos los presentes tuvieron que firmar un documento en el que aceptaban el ingreso y no podrán ejercer ninguna acción legal contra la Major League Soccer en caso de ser contagiados.

El gol de David Accam en el minuto 86 llevó al Nashville SC a su primera victoria en la Major League Soccer (MLS) el miércoles, un triunfo por 1-0 sobre el FC Dallas.

El primer partido de la liga en la temporada regular se produjo a raíz del torneo "MLS is Back", que vio a los clubes competir en una "burbuja" de cuarentena en Orlando (Florida) después de que la pandemia de coronavirus detuviera la temporada regular en marzo.

Dallas y Nashville están programados para jugar nuevamente el domingo mientras se ponen al día con el resto de la liga, que cada uno contó tres partidos del torneo "MLS is Back" entre sus resultados de temporada regular.