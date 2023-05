Afinan detalles para ceremonia de pesaje de "Canelo" y Ryder

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder antes de subir al ring —este 6 de mayo— se verán por última vez las caras en la ceremonia de pesaje que tiene como sede el Teatro Degollado.

El inmueble es unos de los sitios históricos de Guadalajara. Se inauguró en 1866 y en los últimos años, ha sido utilizado para eventos de carácter cultural. Este viernes, recibirá a los boxeadores "Canelo" Álvarez y John Ryder.

El mexicano y el británico se enfrentarán en las 168 libras, categoría de los supermedianos en donde el tapatío es el campeón absoluto.

El evento está programado para las 12:00 horas de este viernes 5 de mayo y a menos de 24 horas, ya preparan todo en el Teatro Degollado.

El recinto se encuentra cerrado para el público en general, ya que se encuentran afinando los detalles para realizar la ceremonia de pesaje. Será hasta el próximo martes cuando el Teatro Degollado vuelve a recibir a visitantes, detallaron elementos de seguridad a EL UNIVERSAL.

Se había informado que, en la explanada que está ubicada frente al Teatro Degollado, serían colocadas pantallas para que el público pudiera ver el en vivo el evento, dichas pantallas todavía no son colocadas.

Las avenidas que rodean al Teatro Degollado: C. Degollado, C. Pedro Moreno, C. Morelos y C. Maestranza siguen con la circulación normal, aunque los oficiales indicaron a este medio que para el día de mañana sí permanecerán cerradas.

¿Cuándo y dónde será la pelea del Canelo Álvarez?

Este sábado, Saúl "Canelo" Álvarez volverá a pelear en su natal Guadalajara.

- "Canelo" Álvarez vs John Ryder

- 6 de mayo, Estadio Akron

- Abrirán las puertas para el público a partir de las 3 de la tarde.