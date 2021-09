Agenda completa de los mexicanos en canchas extranjeras

Terminó la Fecha FIFA y las ligas del mundo retoman su actividad, los mexicanos ya reportaron con su clubes para disputar la siguiente jornada. Conoce la fecha, horarios y rivales de los jugadores mexicanos en Europa.

Viernes 10 de septiembre

Ligue 1 (Francia)

Lorient 2-1 Lille

Eugenio Pizzuto no fue convocado

Sábado 11 de septiembre

Primeira Liga (Portugal)

Sporting Lisboa vs Porto

14:30 horas*

Jesús "Tecatito" Corona

Premier League (Inglaterra)

Watford vs Wolverhampton

09:00 horas*

Raúl Jiménez

Serie A (Italia)

Napoli vs Juventus

11:00 horas*

Hirving "Chucky" Lozano

Eredivisie (Países Bajos)

Zwolle vs Ajax

11:45 horas*

Edson Álvarez

Eredivisie (Países Bajos)

AZ Alkmaar vs PSV

14:00 horas*

Erick Gutiérrez

Jupiler League (Bélgica)

Zulte Waregem vs Cercle Brugge

11:30 horas*

Omar Govea

Domingo 12 de septiembre

La Liga (España)

Espanyol vs Atlético de Madrid

07:00 horas*

Héctor Herrera

Serie A (Italia)

Cagliari vs Genoa

08:00 horas*

Johan Vásquez

Jupiler League (Bélgica)

Genk vs Union Saint-Gilloise

14:00 horas*

Gerardo Arteaga

La Liga (España)

Real Madrid vs Celta de Vigo

14:00 horas*

Néstor Araujo

Lunes 13 de septiembre

La Liga (España)

Getafe vs Elche

13:00 horas*

José Juan Macías

La Liga (España)

Granada vs Betis

15:00 horas*

Diego Lainez y Andrés Guardado

La Liga Segunda División (España)

CD Lugo vs Huesca

14:00 horas*

Técnico Ignacio Ambriz.

*Tiempo de centro de México.