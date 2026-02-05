Agónico triunfo de Athletic Club

MADRID.- Iñaki Williams anotó en el sexto minuto de descuento y el Athletic Club se impuso el miércoles 2-1 en la cancha de Valencia para alcanzar las semifinales de la Copa del Rey.

El Athletic jugará su sexta semifinal de Copa en siete temporadas. Ganó el título en 2024 y fue subcampeón ante el Barcelona en 2020-21 y ante la Sociedad en 2019-20.

Williams marcó el gol de la victoria con un zurdazo desde el centro del área tras un centro de su hermano menor Nico Williams en un contraataque.

El Athletic, que no había ganado en tres partidos en las distintas competiciones, había tomado la delantera a los 26 minutos tras un autogol de Umar Sadiq, quien también igualó para los locales a los 35.

Mikel Jauregizar falló un penalti por el Athletic a los 75.

Antes del partido, medios españoles informaron que un grupo de aficionados lanzó varios objetos al autobús que transportaba a los jugadores del Athletic. La victoria llega pocos días después de que un mural con dibujos de Iñaki y Nico Williams fue vandalizado en Bilbao, donde algunos aficionados los han criticado.