Agónico triunfo del Cefor San Luis

El equipo del Potosinos Futbol Club ofreció una destacada actuación como visitante, sin embargo, los errores defensivos terminaron por marcar la diferencia y cayeron 3 goles a 2 ante el Cefor Promotora San Luis, en duelo correspondiente a la jornada 16 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez. Con este resultado, el Cefor Promotora San Luis llegó a 29 unidades, mientras que el Potosinos Futbol Club se mantiene con 24 puntos en la clasificación.

El conjunto del Potosinos FC se presentó a este compromiso con varios elementos debutantes, quienes pese a su inexperiencia mostraron entrega y compromiso dentro del terreno de juego. Durante la primera mitad, el dominio de las acciones fue mayormente del cuadro local; no obstante, el equipo dirigido por René Isidoro García fue el primero en abrir el marcador, luego de que el árbitro señalara una pena máxima que Luis González cobró de manera efectiva para poner el 1-0 a favor de los visitantes.

Antes del descanso, al minuto 42, una falta dentro del área cometida por el debutante Jesús Caloca derivó en un penal para el Cefor Promotora, mismo que Aarón Ramírez ejecutó con precisión para emparejar los cartones y mandar el partido al medio tiempo con empate a un gol.

Para la segunda mitad, el técnico del Potosinos FC realizó tres modificaciones en busca de mayor control del encuentro, generando rápidamente tres llegadas de peligro que no lograron concretarse. Al minuto 62, en un tiro de esquina a favor del conjunto local, Dulio César Rodríguez se elevó dentro del área y con un certero remate de cabeza anotó el 2-1 para el Cefor Promotora.

La respuesta del Potosinos FC fue inmediata y al minuto 66, en una jugada ofensiva por aire, Sebastián Guzmán ganó la espalda de la defensa y ante la salida del guardameta definió con un elegante globo para igualar nuevamente el marcador 2-2.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a un empate, al minuto 85, nuevamente en un tiro de esquina y tras una mala marcación defensiva, Dulio César Rodríguez volvió a imponerse por alto para marcar su segundo gol de la tarde y el tercero para el Cefor Promotora San Luis, sellando la victoria del conjunto local.

Los minutos finales se jugaron con gran intensidad y pasión tanto en la cancha como en las tribunas, sin que se presentaran incidentes mayores, concluyendo así un vibrante encuentro con triunfo para el Cefor Promotora San Luis por marcador de 3 goles a 2.