Águilas con el destino en sus manos

México.- Las Águilas del América cerrarán la fase regular del Clausura 2026 con un partido que definirá si siguen de pie en el torneo, ya que en frente tendrán al Atlas, quienes -como las Águilas- desean pelear por el campeonato.

Los dirigidos por Andre Jardine han levantado un poco el vuelo las últimas jornadas, pero no han convencido del todo a sus seguidores, si bien no han perdido, el estilo de juego y las formas en las que se han dado los últimos resultados no han sido las requeridas.

A mitad de semana, los azulcremas visitaron a los Panzas Verdes del León en el Estadio Nuo Camp, partido que empezaron ganado, a doce minutos de haberse dado el silbatazo inicial (Brian Rodríguez al 2´, y Erick Sánchez al 11´); sin embargo, un par de descuidos hicieron que los locales igualaran el marcador antes del descanso (Diber Cambindo al 36´, y Fernando Beltran al 45+2´).

A lo anterior sumarle el penal con el que los azulcremas se llevaron los tres puntos (Alejandro Zendejas al 76´) que estuvo envuelto en polémica arbitral.

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Por su parte, el Atlas, antes de ser anunciado el cambio de dueño (Grupo PRODI), empataron sin anotaciones contra los Tigres en el Estadio Jalisco, duelo en el que consiguieron irse al frente en la pizarra, pero el VAR anuló la anotación de Diego González.

Aunque la balanza esté a favor del conjunto de Coapa, este torneo, tanto capitalinos como jaliscienses tienen mucho que ganar y perder en su enfrentamiento, a parte del pase a la denominada "Fiesta Grande", ya que la situación es diferente y la misión es otra: ganarse de nuevo la confianza de sus respectivas aficiones.