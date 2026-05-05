Águilas UASLP hacen historia

La selección de fútbol bardas de las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) escribió una página dorada en su historia al conquistar la medalla de oro en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, tras imponerse con contundencia 5-1 a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en la gran final disputó en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en Toluca, donde el conjunto potosino mostró carácter y contundencia para quedarse con el título nacional.

El partido inició con presión alta por parte del equipo mexiquense; sin embargo, la UASLP logró abrir el marcador gracias a una recuperación por la banda izquierda que culminó Ricardo Marceleño con un potente disparo para el 1-0. La respuesta de los Potros no tardó en llegar y, tras un rebote dentro del área, igualaron el marcador 1-1 en el primer parcial.

Lejos de venirse abajo, las Águilas retomaron el control del juego. Luego de una jugada iniciada por el guardameta Enrique López Muñiz, el balón quedó a merced de Etianne Martínez, quien definió para el 2-1. Minutos después, el mismo Martínez firmó su doblete con un disparo cruzado tras una gran jugada individual, ampliando la ventaja a 3-1 antes del descanso.

En el tercer parcial, el dominio potosino continuó y fue Francisco Cerda quien, tras recorrer el campo desde su propia área, sacó un potente disparo de media distancia para colocar el 4-1. Ya en el último cuarto, con el rival volcado al frente, la UASLP sentenció el encuentro cuando Javier Chávez aprovechó un rebote tras un disparo a la barda para marcar el definitivo 5-1.

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El plantel campeón estuvo conformado por Enrique López Muñiz, Francisco Javier Cerda Ontiveros, José Álvaro Álvarez Cazarez, Edgar Oswaldo Torres Monsiváis, Diego Nicolás Cerda Ontiveros, Javier Darío Chávez Ríos, Ralph Denilson Costa Ruiz, Yael Etianne Martínez Cárdenas, Kevin Alexis Rosales Ipiña, Alec González Cosió, Ricardo César Marceleño Méndez, Isaac Jared Méndez Hernández, Diego Pérez Gallegos y Oscar Uriel Padrón Rosas.

El equipo fue dirigido por el cuerpo técnico encabezado por Pedro Misael Espericueta y Juan Manuel Esparza, quienes guiaron a las Águilas a un logro histórico para el deporte universitario potosino. Con este triunfo, la UASLP no solo se corona campeona nacional, sino que reafirma su crecimiento y protagonismo en el fútbol bardas a nivel universitario.