Aguirre dice que en el Leganés pelearán cada partido "como unos animales"

MADRID (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que su equipo "está bien" pese a que sigue en la parte baja de la clasificación y ha visto esta semana como uno de sus hombres clave, el danés Martin Braithwaite, ha puesto rumbo al Barcelona.



"El equipo está bien, concienciado en sacar esto. Si no, no estaríamos aquí. Si yo veo que un jugador afloja o no sirve, lo bateo de primeras. No valen las caras largas, los lamentos, las quejas, el VAR, el árbitro... nunca escucharás de mi boca ni de la de mis jugadores estas historias. Estamos aquí por méritos propios", expresó.

"El reto es difícil, pero hasta ahí. Importantes hoy son todos. Algunos tenían otras características, me daban igual Youssef o Martin. Tienen menos velocidad que ellos Guerrero y Guido pero tienen otras virtudes y hay que explotarlas. Son dos delanteros centros extraordinarios. No voy a jugar con diez, con tres muchachos del filial. Vamos a jugar con gente cualificada y bien capacitada", defendió, al hablar también de la salida de En-Nesyri semanas atrás.

Asimismo no cree que deba pedirle algo más a los actuales atacantes,ahora que no están los que fueron sus compañeros: "No les tengo nada que pedir, solo lo que les pedí desde que llegué aquí. Máxima intensidad en los entrenamientos. Se pueden equivocar, es inherente al juego y al ser humano el error".

"Una marcha más la tenemos que dar todos no porque se fue Martin sino porque estamos en el último lugar de la liga. Eso es difícil. De doce partidos antes se habían perdido nueve y con nosotros de los mismos, cuatro. Pero seguimos en el último lugar y hay que redoblar esfuerzos, hay que dar todos un paso adelante. Yo incluido", manifestó.

Las adversidades no han mermado su convicción de que se salvarán: "Entre todos sacaremos esto. Yo soy el primero que pienso que se va a lograr. Esto no hace más que fortalecernos hacia adentro. Esto es una oportunidad. El reto es difícil, ahora más difícil si cabe, pero hasta ahí. Seguimos a dos puntos del descenso y seguimos pudiendo jugar con once porque el reglamento nos permite jugar con once.

Sobre lo complicado del reto profundizó: "Es muy bonito reto, una enorme oportunidad para mi como entrenador de demostrarme que todavía con 61 años puedo aportar algo a este club que confió en mi. Estoy convencido de que puedo con ello, claro que sí".

"Vamos a jugar con lo que tenemos y vamos a pelear como unos animales. Tenemos que jugar cada partido como si fuera el último. Mira el Atlético o el Getafe, esa es la línea. Intentar dejarte el alma cada partido", comentó.

El mexicano no quiere excusas: "Tenemos nuestro espíritu, un equipo muy profesional, unas instalaciones magníficas, un staff médico y técnico impresionante. No tenemos pretexto para justificar una mala actuación o pasividad en el terreno de juego".

"Yo no lo permitiría. Y el que no está en implicado en este rol no va convocado. Los descensos, y tengo experiencia de apagafuegos, se juegan así y no de otra manera. Convencido de que sí puedes y demostrando en el terreno de juego. No le puedes pedir nada a quien se rompió el alma noventa minutos y luego falló un penalti", completó.

En cuanto a la afición, apuntó: "La gente tonta no es y entiende que este Leganés está en una situación comprometida, que el reto es mayúsculo. Pero también que les necesitamos, que su aliento es importante. Y nos lo han dado en Butarque, ningún día han fallado de todos. Y salvo los treinta minutos de Getafe creo que con la afición estamos a mano, vamos ahí igualados".