Alan Pulido pide ser llamado a la Selección Mexicana

A una semana de que se dé a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para el amistoso contra Países Bajos del 7 de septiembre en Ámsterdam y el posible choque con Qatar, tres días después en La Haya, Alan Pulido espera ser convocado por Gerardo Martino, ya que la gira por Europa será durante una Fecha FIFA.

"La verdad que me siento contento y ojalá se me pueda dar el llamado, porque sin duda para mí es algo muy importante y sería un reto más cumplido", aseguró el delantero del Sporting Kansas City, en entrevista con el sitio oficial de la Major League Soccer.

"El hecho de venir aquí a la MLS, que es una Liga competitiva, y que ahora pueda ser tomado en cuenta por la Selección, me enorgullece muchísimo".

Pese a que ha sido tomado en cuenta por anteriores entrenadores nacionales y hasta fue parte del plantel que disputó la Copa del Mundo Brasil 2014, el tamaulipeco nunca ha tenido constancia en el equipo nacional.

Ahora, tras su desempeño en el equipo estadounidense y su pasado reciente con el Guadalajara, anhela el llamado.

Otro factor que, considera, le puede ayudar es que Martino dirigió y fue campeón en la MLS, con el Atlanta United, por lo que sí es una Liga que toma en cuenta.

"Al final, te das cuentas que la MLS va superando a otras competencias y muchas Ligas. Por eso, los técnicos de muchas selecciones voltean a ver a la Liga y a los jugadores de su país que están jugando aquí para poder ser tomados en cuenta en su selección", afirmó. "'El Tata' Martino dirigió acá y conoce, sabe de cómo va aumentando el nivel y que no es fácil".

"Por eso está poniendo los ojos acá en jugadores mexicanos, tanto en mí como en Chícharo (Hernández), (Rodolfo) Pizarro, Jürgen Damm. Hay muchos jugadores que están acá y 'El Tata' sabe que, si sobresales acá, si marcas acá y haces una diferencia, es porque realmente tienes un gran nivel y puedes aportar a Selección".