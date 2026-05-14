Alavés frustra 100 puntos del Barsa

MADRID.- Las esperanzas del Barcelona, de alcanzar la marca de los 100 puntos en La Liga española, terminaron el miércoles con una derrota 1-0 ante el Alavés.

El Barcelona aseguró su segundo título de liga consecutivo el domingo, con una victoria por 2-0 en casa sobre su rival acérrimo Real Madrid. Necesitaba tres triunfos en sus últimos tres partidos para llegar a los 100 puntos.

La derrota puso fin a una racha de 11 victorias seguidas del club catalán.

"Estoy un poco decepcionado por el resultado, queríamos ganar, pero he visto cosas positivas. Estoy contento con el rendimiento del equipo, hemos manejado bien los minutos", comentó el técnico Hansi Flick. "Hoy he visto a un equipo muy motivado y muchas cosas realmente buenas", "Claro que queríamos ganar y llegar a los 100 puntos, pero ya no es posible".

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Los jugadores del Alavés hicieron un pasillo de honor al equipo del Barcelona antes del partido, formándose y aplaudiendo a sus rivales mientras ingresaban al campo.

Luego consiguieron una gran victoria para salir de la zona de descenso. Alcanzaron el 15º puesto con 40 puntos, uno más que los tres últimos cuando restan dos jornadas.

"No está nada hecho, pero es un gran paso", dijo el delantero del Alavés Toni Martínez.

Ibrahim Diabate anotó el gol de la victoria desde dentro del área en el tiempo añadido de la primera parte.

El Alavés no había mantenido su portería a cero en 20 partidos consecutivos de liga. El Barcelona había marcado al menos una anotación en 56 encuentros seguidos del certamen doméstico.