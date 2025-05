Alcaraz en alza al intentar defender título en Roland Garros

PARÍS (AP) — Carlos Alcaraz comenzará la defensa de su título del Abierto de Francia enfrentándose al veterano japonés Kei Nishikori y expresó que está "emocionado" de volver a París tras una magnífica temporada en canchas de arcilla.

Alcaraz ha sido el jugador dominante en las semanas previas a Roland Garros y es el claro favorito tras consagrarse en Barcelona y Roma. Nishikori llegó a abrirse paso dentro de los cinco primeros del ranking, pero que lleva un suplicio con las lesiones en los últimos años.

El astro español presume de una marca de 15-1 en tierra batida esta temporada. Dado que escaló al segundo puesto del ranking, no se cruzará con el número uno Jannik Sinner antes de la final en París al quedar en lados opuestos del cuadro.

"Ha sido una gran temporada en arcilla hasta ahora", manifestó Alcaraz después del sorteo del jueves en París. "Estoy emocionado. La confianza está realmente alta en este momento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcaraz o Sinner han monopolizado los últimos cinco títulos de Grand Slam.

De regreso tras su suspensión de tres meses por dopaje, Sinner enfrentó el domingo pasado Alcaraz en la final de Roma, pero el italiano perdió en sets corridos. Sinner debutará contra la esperanza local Arthur Rinderknech y podría enfrentarse al tres veces campeón Novak Djokovic en las semifinales.

Alcaraz venció a Sinner en cinco sets en las semifinales del Abierto de Francia el año pasado. Alcaraz luego revalidó su título de Wimbledon para su cuarto trofeo de Grand Slam.

Sinner ha ganado apenas uno de sus 19 títulos en su carrera en arcilla, en Umag, Croacia, en 2022, cuando venció a Alcaraz en la final.

Djokovic, quien finalmente ganó un partido en arcilla este año en el Abierto de Ginebra el miércoles se enfrentará con el estadounidense Mackenzie McDonald en la primera ronda. El dueño de 24 títulos de Grand Slam en individuales ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el pasado agosto en Roland Garros, pero ha tenido dificultades en arcilla desde entonces.

Sinner podría enfrentarse al sembrado número cinco Jack Draper en los cuartos de final. Otros posibles cruces de cuartos: Alexander Zverev (3) vs. Djokovic (6), Taylor Fritz (4) vs. Lorenzo Musetti (8), y Alcaraz vs. Casper Ruud (7).

En el cuadro femenino, la cuatro veces campeona Iga Swiatek intentará recuperar su mejor versión.

La polaca quedó fuera de las cuatro primeras del ranking dela WTA y no ha ganado un título ni alcanzado una final desde su título en Roland Garros el año pasado. Sembrada número cinco en París, Swiatek comenzará su campaña contra Rebecca Sramkova, 41ra del ranking. Podría enfrentarse a Emma Raducanu, ex campeona del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu en la segunda ronda.

"Estoy orgullosa de mis logros aquí", afirmó Swiatek. “Estoy trabajando duro para estar lista. Sin duda, esta temporada ha tenido más altibajos que los años anteriores. Pero sé que mi juego está”.

La número uno Aryna Sabalenka se enfrentará a Kamilla Rakhimova, mientras que la número dos Coco Gauff se medirá a Olivia Gadecki. Un enfrentamiento interesante será el de la número diez Paula Badosa contra Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam.

Los posibles cuartos de final femeninos incluyen a Sabalenka contra la número ocho Qinwen Zheng y el de Jasmine Paolini, finalista el año pasado, contra Swiatek. Además: Jessica Pegula (3) vs. Mirra Andreeva (6), y Gauff contra Madison Keys (7).

El Abierto de Francia comienza el domingo y concluye el 8 de junio.