Alcaraz se instala en 4tos. de final en Toronto

TORONTO.- El español Carlos Alcaraz, primer preclasificado, derrotó el jueves 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3) al polaco Hubert Hurkacz, 15to, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Toronto.

Alcaraz, de 20 años y monarca de Wimbledon, se prepara para defender su cetro del Abierto de Estados Unidos. Por lo pronto, estiró a 14 su número de triunfos en fila, una racha que se remonta a su coronación en Queen’s.

Con seis títulos y 49 partidos ganados por sólo cuatro perdidos, Alcaraz lidera la gira.

Alcaraz tenía la ventaja por 5-2 en el tercer set y tuvo dos oportunidades de llevarse el partido con su saque, antes de finiquitarlo en el desempate.

“Sinceramente no sé lo que ha pasado”, dijo. “Comencé a sentirme mal en ese momento. No me sentía bien con mis tiros, no sabía lo que pasaba... Los grandes jugadores tienen esa sensación de encontrar una forma de mantenerse con vida y de resolver los partidos jugando bien”.

Alcaraz se medirá con Tommy Paul (12mo preclasificado), quien doblegó 6-3, 6-2 a Marcos Girón en un duelo entre estadounidenses.