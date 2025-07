Alcaraz-Sinner, otra final para el recuerdo

LONDRES.- Es apropiado que la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner el domingo represente la primera vez que los mismos dos hombres se enfrentan por ese título justo después de jugar por el trofeo del Abierto de Francia, desde que un par de tipos llamados Roger Federer y Rafael Nadal lo hicieron cada año de 2006 a 2008.

Eso se debe a que la única competencia real que enfrentan Sinner, clasificado como No. 1, y Alcaraz, clasificado como No. 2, en este momento proviene el uno del otro, no de nadie más en el circuito masculino de tenis, y las únicas comparaciones que se sienten algo apropiadas son al medirlos contra la grandeza del Big Three.

Seamos claros: es demasiado pronto para poner a Alcaraz o Sinner en una clase con Federer y Nadal, cada uno retirado con al menos 20 títulos de Grand Slam, o Novak Djokovic, quien sigue en activo a los 38 años con 24 majors. Pero como el mismo Djokovic lo expresó: “Sabemos que son la fuerza dominante en este momento.”

Sinner y Alcaraz se han combinado para ganar los últimos seis títulos importantes. S han combinado para ganar los últimos seis majors, una racha que crecerá a siete el domingo. Retrocediendo más, tienen nueve de los últimos 12 Slams (los otros en ese período fueron para Djokovic). Alcaraz, un español de 22 años, ya posee cinco de esos trofeos; Sinner, un italiano de 23 años, tiene tres.

Su edad combinada es la más baja para finalistas masculinos de Wimbledon desde que Federer, con casi 25 años, se enfrentó a Nadal, de 20, en 2006.

“Somos todavía muy jóvenes. Así que solo espero... (que sigamos) haciendo las cosas correctas durante, no sé, los próximos, no sé, cinco, diez años”, dijo Alcaraz, “solo para (poner) nuestra rivalidad (en) la misma mesa que esos jugadores”.

Alcaraz está en una racha de 24 victorias consecutivas y busca su 3er trofeo de Wimbledon. Actualmente está en una racha invicta de 24 partidos, además ha ganado 20 seguidos en Wimbledon mientras persigue un tercer título consecutivo.

Sinner está participando en su cuarta final consecutiva de un major, incluidas victorias en el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.