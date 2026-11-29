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BOLONIA.- España se clasificó este sábado a la final de la Copa Davis tras vencer con autoridad 2-0 a Gran Bretaña en las semifinales disputadas en Bolonia. Con este triunfo, el conjunto español aseguró una esperada revancha por el título frente a Italia.

La serie se encaminó temprano gracias a Rafael Jodar, quien superó a Cameron Norrie con parciales de 6-2 y 7-5. Posteriormente, Carlos Alcaraz selló el pase definitivo al derrotar en sets corridos a Arthur Fery por 6-2 y 6-1 en apenas 72 minutos. Tras ausentarse de los cuartos de final contra Austria por molestias físicas, el número tres del mundo regresó a la cancha en gran forma, coronando una temporada extraordinaria en la que completó el Grand Slam de carrera y conquistó las Finales ATP.

El domingo, Alcaraz disputará su primera final en este certamen con la misión de darle a España su séptima ensaladera y la primera desde 2019. Enfrente estará la tricampeona vigente, Italia, que avanzó tras superar 2-1 a la República Checa y buscará defender su corona a pesar de la sensible baja por lesión de Jannik Sinner.