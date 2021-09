Aldrete reconoce que se acaba el margen de error para Cruz Azul

La Máquina con todo y su estatus de campeón, no cumple con las expectativas. "Pero queda tiempo, aunque el margen de error se acorta", reconoce Adrián Aldrete.

Tres juegos ganados, cuatro empatados y dos perdidos, pero sobre todo el nivel de juego, lo tienen fuera de los mandones del Apertura 2021.

"No estamos donde quisiéramos estar, pero todavía hay tiempo, hay oportunidad y así lo vemos. Una buena racha nos colocaría dentro de los primeros cuatro lugares", dijo el zurdo.

Pero ya quedan menos jornadas: "Se te va a acortando el margen de error. Por eso hay que sumar ante Puebla, que juega bien, corre, mete mucho... Con su afición va a querer sacar el resultado. Tenemos que ir a eso, a sacar puntos".

¿Cuál es la causa del mal paso cementero? "Hemos tenido un grupo mermado por lesiones, Selección, hemos estado incompletos y lo que nos funcionó el torneo pasado fue la competencia interna y eso se logra con plantel completo. Todos somos importantes, necesitamos de la competencia interna que sube el nivel del grupo. Ya no podemos aflojar, los equipos ya nos juegan diferente, buscan cómo hacernos daño y nosotros no aprendimos en las primeras fechas".

Los rivales tienen sus métodos para tratar de ganarle a la Máquina, pero en la autocrítica se reconoce: "Nos hemos desesperado por no poder entrar, no tener la misma posición que teníamos. Cada equipo tiene su estrategia para enfrentarnos, es normal. A nosotros nos entra la desesperación de no hacer daño en los primeros minutos. En muchos juegos nos hemos puesto el pie nosotros mismos. Hay que recordar que el juego se puede ganar al minuto uno o al 90 y ser más eficaces en todas las líneas. Hemos recibido muchos goles por errores puntuales... Esto es de detalles, de cuidar, el más mínimo te puede ganar un partido o perderlo".

--LA LEAGUES CUP

Ante el anuncio de la Leagues Cup, lo que traerá como consecuencia más partidos y desgaste para los jugadores, Aldrete mencionó: "Son muchas competencias, muchos partidos. Para eso se deberá tener un plantel extenso, voltear a ver a la Sub 20... En lo deportivo sería muy interesante. Pero hay siete juegos al mes, sí es a lo que nos dedicamos, lo que nos gusta... No sé qué tanto se gane en lo económico. No tengo idea lo de los números".