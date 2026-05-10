Alec Bohm sale de su mala racha con 2 HRs

FILADELFIA.- Alec Bohm conectó dos jonrones, pegó un doble e impulsó cuatro carreras en su regreso tras pasar dos juegos en la banca, Kyle Schwarber bateó un jonrón de tres carreras y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del sábado 9-3 a los Rockies de Colorado.

Trea Turner sumó cuatro hits por los Filis, que mejoraron a 9-3 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Los Filis se vieron abajo por el jonrón del boricua Willi Castro en la segunda entrada ante Aaron Nola, pero reaccionaron en la tercera contra Kyle Freeland (1-4).

Bohm sacó una pelota por el jardín izquierdo para empatar el juego. Bryson Stott y Trea Turner siguieron con sencillos, y Schwarber continuó con un batazo a la grada alta del jardín derecho, su 14to de la temporada, líder de la Liga Nacional.

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Bohm volvió a conectar jonrón en la cuarta y añadió un doble de dos carreras en la octava, elevando su promedio a .177.

Nola fue retirado después de 4 2/3 entradas y 94 lanzamientos, y el bullpen de los Filis no permitió hits el resto del camino. Tim Mayza (1-1) consiguió el último out de la quinta.

Freeland permitió siete carreras, seis limpias, con 10 hits en cinco entradas.