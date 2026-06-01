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Alegna González es bicampeona

La atleta mexicana gana por 2do. año seguido el Gran Premio de Marcha

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Alegna González es bicampeona
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      México.- Por segundo año consecutivo, Alegna González superó los diez kilómetros del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, en España, con una presea dorada. La marchista mexicana conquistó el bicampeonato después de completar el kilometraje de la Gran Vía de Madrid en un tiempo de 44:03 para asegurar la medalla del primer lugar.

      Ésta fue la cuarta victoria de la deportista olímpica en las últimas cinco semanas, ya que también formó parte del Penn Relays en Filadelfia, Estados Unidos, donde mejoró su marca personal en la prueba de cinco mil metros y se adjudicó la medalla de oro en la pista, además de que también consiguió el primer lugar en el Rio Maior de Portugal y el Gran Premio Internacional Cantonés de La Coruña en España.

      "Ésta fue mi cuarta competición en cinco semanas, por lo que me sentí un poquito cansada. Mi entrenador, Ignacio Zamudio, me recomendó esperar hasta las últimas vueltas para atacar... Y eso hice. Me siento muy orgullosa de retener el título. Ahora voy a entrenar un par de meses en Chihuahua para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo", se sinceró en entrevista para los micrófonos de World Athletics.

      En la categoría femenil, el podio lo completaron la peruana Evelyn Inga (44:16) y la española Aldara Meilán (44:34). Y es que, a partir del sexto kilómetro, Alegna González "atacó" en cada paso para continuar imparable en el nivel oro del Tour Mundial de Marcha Atlética de la World Athletics.

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      La siguiente para de Alegna será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

      "A pesar de la dura competencia que he tenido y del calor, me he visto muy bien mentalmente y he podido ganar, que era mi objetivo", concluyó la marchista mexicana.

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