Alejandro Kirk fortalece a la Selección de México

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Alejandro Kirk fortalece a la Selección de México

México.- Alejandro Kirk, uno de los receptores más destacados de las Grandes Ligas, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera en 2026, al sumarse de manera oficial a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

El pelotero de los Toronto Blue Jays, quien tuvo un extraordinario 2025 con un récord de 15 cuadrangulares y 76 carreras producidas, fue anunciado de manera oficial en redes sociales, lo que provocó gran emoción en los fanáticos.

Kirk, que en 2020 recibió el llamado de Toronto para integrarse al equipo mayor tras un tiempo en dos sucursales, vivirá su primer Clásico Mundial y confía en que su buen momento ayude al equipo.

El exjugador de los Toros de Tijuana, quien ganó la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA 2016 de la Academia de la LMB, se suma a Jarren Duran, jardinero de los Medias Rojas de Boston, confirmado hace unos días.

En los próximos días se anunciará al resto de los elementos mexicanos. Antes del torneo, el equipo disputará un par de duelos de preparación ante Arizona y los Dodgers en marzo.

