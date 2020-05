Alejandro Vela arremete en contra de Alejandro Irarragorri

Alejandro Vela, jugador de los Venados y una de las voces más críticas sobre la eliminación del ascenso a Primera División, le contestó a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

"Que él no se haga WEY [sic.] porque SU RESCATE financiero más bien fue una 'COMPRA' de votos para evitar que uno de sus equipos DESCIENDA y tenga que pagar más, un rescate hubiera sido de buena fe dando el dinero sin esperar nada a cambio", escribió el futbolista en Twitter.

Esta mañana, el empresario comentó en una entrevista radiofónica: "Los que les conviene hablaban de que iban a perder empleos, a ver, 'no nos hagamos güeyes': ¡si no les pagaban a la gente!

"Hoy estarían mencionando que están quebrados y gracias al rescate financiero se siguió pagando y espero que podamos contener la situación compleja que como país y como industria vamos a enfrentar. Hoy hay que tomar decisiones difíciles".

Orlegi es propietaria del Santos y Atlas, que se encuentra el fondo de la tabla de cocientes, pero ya no debe preocuparse porque no existirá el descenso a lo que será la nueva Liga de Expansión.

"El futbol mexicano requiere una reestructura profunda. Hay una serie de factores que necesitan ser atendidos, y uno de ellos es que el Ascenso no genera los recursos suficientes para poder salvaguardarse", añadió Irarragorri.

Equipos del Ascenso, Venados, Leones Negros y Correcaminos, presentaron ante el TAS (Tribunal del Arbitraje Deportivo, por sus siglas en inglés) un documento para tratar de revocar la medida que tomó la Liga MX de revocar el ascenso y el descenso.