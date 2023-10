Alemania resultó buen sinodal, tras empatar con México

Por fin México enfrentó a un buen sinodal y causó grata impresión tras empatar a dos goles contra

ante poco más de 50 mil personas en el Lincoln Financial Field.El Tri jugó de tu a tu contra los teutones, quienes por poco reviven el Mundial 2018, con buen nivel de juego, casi nadie desentonó, destacando la delantera con Hirving Lozano, Uriel Antuna y Santiago Giménez, que por momentos volvieron loca a la defensa europea.Partido jugado a ritmo incesante por parte de ambas selecciones y en donde ninguno imponía sus condiciones, pero las llegadas em ambas puertas eran con cierto peligro.tuvo la primera cerca de los 10 minutos, pero Ochoa salvó en el área chica al estirar la pierna derecha y sacer el balón.El tri respondió con una media vuelta de Santiago Giménez minutos después que pasó muy cerca del poste derecho de Ter StegenLa insistencia alemana surtió efecto al 24 cuando Antonio Rüdiger mete el primero al rematar de cabeza solo en el área chica, tras un tiro de esquina peinado por Gotzen.Gimérnez tuvo varias, pero perdió su oportunidad, en la primera, ante dos alemanes que lo custodiaron bien y se esfumó el gol y en la segunda remató muy elevado ante la puerta elamanaAntuna desbordó cuanto quiso y se llevó la marca alemana, pero sus pases no eran precisos y todo quedaba en el intentoAl 38 llegó el premio para los tricolores cuando la defensa alemana se equivoca en la salida, "Chicky" Lozano tomó el balón, desborda y manda un pase retrasado a la llegada de Antuna que sólo empuja el balón al fondo de las redes, aunque Ter Stegen lo tocó no evitó la anotaciónPara la complementaria, México inició con todo y aventajó en el marcador con un remate de Erick Sánchez al 47.Pero el gusto duró poco y cinco minutos después los alemanes empataron el encuentro con Niclas Füllkrug, tras pase de Leroy Sané.Después fue una lucha de poder, en donde ninguno impuso condiciones, aunquefue jun poco más al frente y México aprovechando el contragolpe con "Chucky" Lozano y Antuna.El empate persistió en un buen amistoso, en el que México causó grata impresión en esta minigira, en donde consiguió un triunfo y un empate.