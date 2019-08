Alex García a la gran final de la FIA F4 Nacam

Este fin de semana caerá el telón de la temporada 2018 – 2019 de la FIA F4 Nacam en la catedral del automovilismo en México. El autódromo de los Hermanos Rodríguez, con los últimos tres compromisos de la temporada, en esta cita el piloto Alex García del auto #31 Multiplica tu nómina – Ram Racing, llega con muchos bríos para cerrar una estupenda temporada, donde ya ha logrado 3 podios en la serie se encuentra en segundo lugar de los novatos, y top 5 general, en esta última oportunidad tiene posibilidades matemáticas de lograr el objetivo de ser el mejor novato, y porque no, mejorar en la tabla general ya que hay 75 puntos en juego en las últimas 3 carreras del año.

"Llegamos muy concentrados a este último capítulo de esta gran temporada, queremos estar en los tres podios, porque eso nos daría buenos puntos para alcanzar al canadiense Nicolas Cristodolou, con él tenemos la pelea por el campeonato de novatos, y si las cosas se dan como esperamos, podemos aspirar a quedar cerca del top 3 de la general, algo que nos dejaría muy satisfechos en esta temporada, para saber qué rumbo tomaremos en el 2020. El equipo ha trabajado de maravilla y en esta Gran Final sé que me darán un gran auto, para poder cerrar con broche de oro, llegó preparado y muy motivado con el apoyo de mi patrocinador, de mi familia y de todo mi equipo, esperemos que los fierros respondan para llegar a la meta juntos y al 100 %, no me resta más que agradecer el gran apoyo de mi Sr. Padre que siempre está detrás de mío, a mi equipo por todas las lecciones de este campeonato, a los medios por la difusión, vamos por un gran cierre, espero nos puedan acompañar a la final", comentó Alex.

El sábado 3 tendrán prácticas, calificación y carrera sabatina, todo se decidirá el domingo 4 donde sabremos quién es el nuevo monarca de la serie y quien se lleva el codiciado título de novato del año, en un evento que como ya es costumbre, la FIA F4 Nacam se lucirá para beneplácito de la afición capitalina.