Alex García buscará el podio

El piloto Alex García buscará mantener el buen paso en el Gran Premio de Aguascalientes, segunda fecha de la FIAF4 Nacam en su temporada 2019-2020, en donde el capitalino buscará seguir sumando puntos que lo mantengan cerca del liderato de su categoría.

El piloto del equipo Ram Racing y sus patrocinadores Multiplica tu Nómina-Gold Exclusive Drink 24 K, buscará seguir con la buena racha que tuvo en la fecha inaugural, con dos tops 5 y con una buena actuación en tierras hidrocálidas quiere reafirmar el paso.

"Vamos a llegar al autódromo Aguascalientes con muchas expectativas en esta siguiente ronda, la última fecha no fue como buscábamos para nosotros, pero tengo mucha confianza en el equipo, sé que han trabajado muy bien para que nuestro coche sea el mejor. Estamos colocados muy bien en la clasificación y las tres carreras de este fin de semana son la oportunidad perfecta de seguir por la misma línea, buscaremos llevarnos la de cuadros en una de ellas, es una pista que me gusta y buscaré no defraudar a los seguidores que acudirán a vernos este fin de semana", comentó Alex.